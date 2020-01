Castillejo: “Dobbiamo rimanere uniti, solo così raggiungeremo gli obiettivi”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Samu Castillejo si è espresso sul buon momento che sta vivendo la squadra rossonera: “Abbiamo capito che per vincere le partite non basta scendere in campo pensando di vestire la maglia del Milan. Le partite devono essere giocate, alla fine siamo un gruppo giovane e abbiamo capito che dobbiamo correre l’uno per l’altro e aiutarci il più possibile. Essere un gruppo, essere una famiglia è quello che ci fa raggiungere i nostri obiettivi. Se ognuno pensa solo a sé stesso, il campionato andrà come nel girone d’andata e penso che ormai lo abbiamo capito”.