Castillejo a Sky: “Bisogna mettere anima e cuore in campo”

MILANO – Samuel Castillejo scenderà in campo dal primo minuto nel 4-4-2 scelto da Pioli per affrontare il Cagliari. L’esterno spagnolo, a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’incontro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Quella di oggi è un’occasione da non sprecare per me. Ma ciò che più conta è vincere: dobbiamo mettere anima e cuore in campo per ottenere i tre punti. Ibrahimovic può dare tanto alla squadra, sia dentro che fuori dal terreno di gioco. Ora dobbiamo pensare solo a noi stessi e a migliorare le cose che non sono andate bene finora”.