Castellazzi: “Normale che Donnarumma vada a giocare in un Top Club”

Tra i migliori portieri del campionato italiano c’è sicuramente Gianluigi Donnarumma. Non ha dubbi Luca Castellazzi, ex portiere di Brescia, Sampdoria, Inter e Torino. “Viene sempre percepito come un veterano ma ha solo 21 anni e rimane un portiere di grandissima prospettiva. Un portiere che ha già fatto tanto, che deve migliorare molto, e sono sicuro che col passare degli anni crescerà ancora, arriverà quell’esperienza che oggi non può avere per l’età”.

Parole buone quelle di Luca Castellazzi sicuro che “Gigio è un portiere che nel Milan, come per Handanovic nell’Inter, vengono identificati come i punti di forza. Quest’anno nelle partite buone del Milan Donnarumma ci ha messo del suo e soprattutto ne è sempre uscito bene quando le partite sono andare male. Non a casa per Mancini sarebbe stato il titolare al prossimo campionato Europeo…”. Un Europeo che si giocherà il prossimo anno, una competizione “che gli sarebbe servito per acquisire maggior esperienza”.

Le voci di mercato dicono che il numero uno del Milan potrebbe a fine stagione lasciare Milano. “Sicuramente esporsi a sfide sempre più stimolanti fa parte dell’ambizione di ogni giocatore e il portiere rientra tra questi. Donnarumma può sicuramente essere messo tra i portieri top europei, ed è nornale che l’ambizione sia quella prima o poi di giocare in un club top in Europa…”.

Ma esporti a nuove sfide “ti dà nuovi obiettivi ma anche nuove pressioni”. E’ inevitabile. “Aumenta il livello di difficoltà perché hai meno margine di errore, ti confronti con avversari più difficile da affrontare. Ma Donnarumma è un giocatore ‘freddo’, una caratteristiche che non tutti i portieri hanno alla sua età…”.