Cassano diventa ds: “Chi prenderei? Uno più pazzo di me”

MILANO – Antonio Cassano ha completato con successo il corso per diventare direttore sportivo. L’ex attaccante rossonero ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Per la panchina cercherei di prendere uno più pazzo di me, tipo Bielsa. Ha personalità, fa giocare bene le sue squadre e conosce bene il calcio. Altri due allenatori che stimo molto sono Nagelsmann del Lipsia e Rose del Borussia Mönchengladbach. Ho passato il corso, 144 ore a Coverciano, con la tesi ‘Il conflitto con l’allenatore’, ho tanta esperienza in questo campo e tanto entusiasmo”.