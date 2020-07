Caressa: “In questo momento il Milan non ha grande bisogno di Ibrahimovic”

MILANO – Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, si è espresso sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan: “Sinceramente non sono tanto convinto che il Milan abbia bisogno di Ibra in questo momento. La squadra ha trovato equilibrio con Rebic o Leao davanti, due giocatori totalmente diversi dallo svedese. Sono attaccanti che tendono a muoversi attaccando gli spazi, invece che rimanere lì come fa Zlatan. È vero che si tratta sempre di Ibrahimovic, il quale è stato fondamentale nel momento di difficoltà, ma ora mi sembra che il Milan abbia trovato una sua dimensione grazie a Pioli, quindi credo che abbia meno problemi psicologici. Attualmente Ibra mi sembra più utile a mezzora dalla fine, quando deve risolvere una partita”.

