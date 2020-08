Capello consiglia: “Prendete Thiago Silva, in Italia gioca con la sigaretta in bocca…”

MILANO – Dagli studi di Sky Sport, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha consigliato un acquisto alle squadre italiane: Thiago Silva, centrale difensivo del Paris Saint Germain. A settembre si svincolerà e potrà essere ingaggiato a parametro zero: “Se avessi bisogno di un difensore, prenderei Thiago Silva. Per due anni può giocare ancora in Serie A con la sigaretta in bocca…”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa ultim’ora di mercato in casa rossonera. Proposto uno scambio pazzesco: ecco l’offerta a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live