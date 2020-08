News Milan – Mercato, ultim’ora: proposto uno scambio pazzesco!

News Milan, arriva una proposta inaspettata a Milanello: la decisione

MILAN NEWS – A pochi giorni dal raduno del Milan a Milanello, sono tante le operazioni in divenire per quanto concerne il mercato del Diavolo. Nelle ultime ore alla società di via Aldo Rossi sarebbe stato proposto uno scambio pazzesco e sarebbe arrivata immediata la risposta del tecnico Pioli sulla possibile operazione. Come riportato da calciomercatonews.com, dopo il Manchester United, su Hakan Calhanoglu sarebbe piombato anche il PSG. Il numero dieci rossonero è stato uno degli artefici del finale di campionato quasi impeccabile della compagine guidata da Pioli, è normale che siano tornati ad interessarsi a lui numerosi grandi club. Il ds dei transalpini Leonardo avrebbe proposto al Milan uno scambio di cartellini fra Calhanoglu e Julian Draxler. Una proposta che, se confermata, avrebbe del clamoroso. L'ultima parola, in ogni caso, spetta a Pioli, che avrebbe già bocciato sul nascere l'ipotesi di questo scambio. Calhanoglu rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico emiliano, un pezzo da 90 del quale il Milan non vuole assolutamente privarsi, ecco perché si sta lavorando per il rinnovo del contratto del calciatore che andrà a scadenza nel 2021.