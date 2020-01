Calha trequartista e Suso in panchina: Pioli si prepara a ridisegnare il Milan

MILANO – Stefano Pioli è pronto a ridisegnare il Milan. I risultati e le prestazioni negative spingono il tecnico emiliano a cercare nuove soluzioni tattiche per risollevare le sorti della squadra rossonera. Con l’arrivo di Ibrahimovic, è probabile che Pioli decida di optare per un attacco con due punte. Lo svedese, infatti, sembra aver già comunicato all’allenatore di voler giocare accanto a Rafael Leao. In questo caso, il Milan potrebbe passare ad un 4-4-2 o, più probabilmente, al 4-3-1-2. Un paradosso, se si pensa che il 4-3-1-2 è stato il modulo provato per tutta l’estate da Marco Giampaolo, proposto nelle prime giornate di campionato e poi abbandonato per passare al 4-3-3 che era tanto caro a Rino Gattuso. Nel nuovo, ipotetico, sistema di gioco, Calhanoglu andrebbe a fare il trequartista alle spalle di Leao e Ibra, con Piatek e Suso inevitabilmente in panchina. Di seguito, una probabile formazione con il 4-3-1-2.

Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Krunic/Paquetà, Calhanoglu, Rafael Leao, Ibrahimovic.