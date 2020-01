Caldara, è fatta per il ritorno all’Atalanta. Col Milan non ha mai esordito in campionato

MILANO – Il Milan e Mattia Caldara si sono detti addio dopo 18 mesi. Il difensore classe ’94 si è recato nel pomeriggio nella sede del club, per definire i dettagli della separazione. Caldara farà ritorno all’Atalanta, società che lo ha lanciato e valorizzato in Serie A, portandolo fino alla Nazionale. Purtroppo, i continui infortuni hanno reso l’avventura a Milano un calvario, tanto che Caldara se ne va senza aver mai esordito in campionato con la maglia rossonera. Soltanto 155 minuti giocati in un anno e mezzo: 90 in Europa League contro il Dudelange e 65 in Coppa Italia contro la Lazio. La cessione all’Atalanta avverrà in prestito per 18 mesi, con riscatto riscatto fissato a 15 milioni di euro. Per il Milan, inoltre, ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Domani, come riferisce TMW, Caldara è atteso a Bergamo per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.