Calabria, il Milan fiuta la plusvalenza: cessione ipotesi concreta

MILANO – Resta in bilico la permanenza di Davide Calabria al Milan. Ieri il suo agente, Alessandro Lucci, si è recato nella sede della società per fare il punto della situazione. Stando a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo Calabria sul mercato. Qualora riuscisse a cederlo, il club metterebbe a bilancio una preziosa plusvalenza. Sul terzino classe ’96, cresciuto proprio nel vivaio rossonero, ci sono diverse società, su tutte il Bologna. Al momento non c’è una trattativa concreta, ma sono parecchie le possibilità che a fine stagione Calabria faccia le valigie.

