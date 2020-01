Cagni: “Milan, andrebbero tenuti sia Piatek che Paquetà. In entrata serve un difensore”

MILANO – L’allenatore Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso sui temi più caldi del mercato milanista: “Paquetà? Deve provare a fare la fase difensiva, ma oggi non ne ha le capacità. Lo devi sfruttare per le sue qualità. E’ molto forte fisicamente e tecnicamente, ma bisogna trovargli un ruolo adatto. E secondo me non è una mezzala. Il Milan può lottare per l’Europa League, deve decidere quindi cosa fare. Io terrei sia il centrocampista brasiliano che Piatek. In entrata serve un solo acquisto per il Milan: uno forte in mezzo alla difesa”.