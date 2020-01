Cagliari, Simeone: “Il pubblico ci aiuterà moltissimo. Ibra era il mio idolo”

MILANO – Nel corso del prepartita di Cagliari-Milan, Giovanni Simeone, attaccante della formazione di Maran, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il pubblico, nel giorno del centenario, ci carica ulteriormente. Oggi sarà una partita molto speciale. I tifosi ci aiuteranno moltissimo. Ibrahimovic? Per me era un idolo, ero un suo fan, ma anche del Milan. Da piccolo prendevo le maglie di Kakà, Inzaghi e altri grandi giocatori. Ibra sarà difficile da affrontare, ma cercheremo di fare del nostro meglio per toglierci una bella soddisfazione. Speriamo che ci siamo ritrovati dopo le ultime tre sconfitte”.