MILANO – Giovanni Simeone, centravanti classe 1995 del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset sulla sfida in programma domani pomeriggio con il Milan: “Affrontiamo una squadra molto forte, con qualità importanti. Ibrahimovic? E’ un campione, dobbiamo essere bravi ad arginarlo, evitando che venga messo in condizione di segnare. Dobbiamo giocare come sappiamo, mettendo in pratica tutto ciò che ci chiede il mister”.