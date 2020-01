Cagliari, Pavoletti: “Ibra un idolo, sarà emozionante vederlo giocare dal vivo”

MILANO – Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari che sabato affronterà il Milan, ha parlato ai media presenti in occasione dell’evento ‘Pitti Immagine’ a Firenze: “Sarà bello ed emozionante vedere Ibrahimovic dal vivo. È sempre stato un mio idolo, per statura e modo di giocare, l’ho sempre considerato un modello da seguire. Con lui in campo non sarà facile sabato fare risultato, dovremo trovare le contromisure adatte per fermarlo. Speriamo che, dopo la tripletta subita da Cristiano Ronaldo nella partita di ieri, possiamo fermare almeno Ibra”.