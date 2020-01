Cagliari, Nainggolan: “Pensiamo già al Milan, non dovremo sbagliare nulla”

MILANO – Radja Nainggolan, centrocampista belga del Cagliari, è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta per 4-0 subita contro la Juventus: “C’è rammarico per il risultato finale, nel primo tempo abbiamo giocato da squadra organizzata, ma poi abbiamo sbagliato qualcosina e stiamo stati puniti. Con certe squadre non si può sbagliare, non ci si può permettere neppure una disattenzione. Però dobbiamo portarci dietro quanto di positivo fatto, per ricompattarci e ripartire subito. Siamo già proiettati alla sfida contro il Milan di sabato prossimo: sarà una gara nella quale non dovremo sbagliare nulla per fare punti”.