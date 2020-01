Cagliari, Maran: “Questa sconfitta deve caricarci in vista del Milan”

MILANO – Nel prossimo turno di campionato, il Milan farà visita al Cagliari chiudendo il girone d’andata. Il tecnico rossoblù, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa dopo la batosta per 4-0 rimediata sul campo della Juventus: “Nella ripresa eravamo entrati meglio rispetto al primo, ma con queste squadre non si deve sbagliare niente. Quando giochi a Torino devi andare vicino alla perfezione. Sapevamo di dover fare meglio in fase di possesso, la personalità c’è stata, ma dovevamo fare quelle giocate che potessero costringere la Juventus a correre di più. Fino al primo gol non avevamo concesso nulla, peccato. La sconfitta deve influire in maniera positiva su di noi, caricandoci in vista della partita contro il Milan”.