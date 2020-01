Cagliari, Maran: “Battere il Milan sarebbe fondamentale. Ibra? E’ positivo che sia tornato in Italia”

MILANO – Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan: “C’è tanta rabbia dopo l’ultima sconfitta, volevamo iniziare questo anno in un modo diverso. Dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati, ma questo ci ha permesso di essere concentrati e sul pezzo per tutta la settimana. Domani abbiamo l’opportunità di mandar via l’alone di sconfitte, ma chiuderemo comunque il girone d’andata al sesto posto e non è cosa da poco. Superare uesto momento proprio con una squadra forte come il Milan sarebbe importante. Ibra? E’ molto positivo che campioni simili giochino nel nostro campionato. Sarà un punto di riferimento per loro, dovremo essere bravi a sporcargli i rifornimenti”.