Cagliari, Joao Pedro: “Vogliamo finire bene il girone d’andata. Resto qui a vita”

MILANO – Joao Pedro, attaccante del Cagliari che domani affronterà il Milan alla Sardegna Arena, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Amo questa squadra e la città. Il Cagliari è una cosa per cui ti doni. È una stagione troppo importante per la società, anche per il centenario. Sono pronto a restare a vita, sto troppo bene qui. Sono legato a questo club. Siamo una squadra forte, si è visto. La nostra caratteristica è quella di pressare, uscire e ripartire. È il nostro gioco. Ora c’è tanta voglia di chiudere il girone di andata con un risultato positivo”.