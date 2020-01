Buriani: “Milan lento e prevedibile, così è dura tornare in Europa”

MILANO – Ruben Buriani, ex esterno rossonero, ha commentato ai microfoni di TMW il pareggio per 0-0 maturato fra Milan e Sampdoria: “Sinceramente ho visto un brutto Milan. Una squadra lenta e prevedibile. Forse la mazzata del 5-0 contro l’Atalanta non è stata ancora assorbita, ma servono d’ora in poi ben altre prestazioni per poter raggiungere il traguardo che la proprietà si è prefissata. Ibra? Si è messo lì in area e la sua potenza fisica e caratteriale ha dato una scossa. Naturalmente non è ancora in condizione ottimale, però dentro l’area un po’ di timore lo incute agli avversari. Tuttavia, stanno mancando i gol e la classifica non migliora. Difficile pensare all’Europa”.