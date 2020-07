Brocchi: “Dopo il Milan c’era scetticismo attorno a me, ora ho chiuso la bocca a molti…”

MILANO – L’ex centrocampista e allenatore rossonero Christian Brocchi, oggi alla guida del Monza fresco vincitore del campionato di Lega Pro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Dopo aver allenato il Milan c’è stato scetticismo attorno a me, ma credo che non esista allenatore capace di cambiare le cose subentrando a sei giornate dalla fine. Ora che ho avuto tempo per lavorare penso di aver chiuso la bocca a molti. Ogni allenatore ha bisogno di fiducia da parte della società. Simone Inzaghi ha potuto allenare la Lazio anche perché c’è Tare, o Gattuso il Milan perché c’era Mirabelli. Io qui sento una fiducia che va oltre il ruolo. Berlusconi e Galliani sono pretenziosi e io ho un bel peso in più per non deluderli. E sinceramente mi piace averlo…”.

