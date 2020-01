Brescia, Rigamonti esaurito per la sfida con il Milan

MILANO – Brescia e Milan si sfideranno venerdì sera, allo stadio Rigamonti, nell’anticipo del secondo turno del girone di ritorno. Da un lato il disperato bisogno di fare punti per la salvezza, dall’altro l’ambizione di tornare in Europa. Una partita dal peso specifico notevole, che chiamerà a raccolta moltissimi tifosi (le due tifoserie sono anche gemellate). Non a caso, come riporta il sito ufficiale del Brescia, il Rigamonti, per la prima volta in stagione, sarà completamente esaurito.