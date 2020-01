Brescia-Milan, Di Stefano: “Musacchio torna titolare, sulla fascia ballottaggio Rebic-Calha”

MILANO – Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in casa Milan: “Sono rientrati in gruppo Mateo Musacchio e Hakan Calhanoglu, con il turco che potrebbe riprendersi una maglia da titolare ma attenzione ad Ante Rebic, che scalpita per un’occasione dal primo minuto. Musacchio giocherà al fianco di Romagnoli in difesa, a destra invece è ancora fuori Calabria per un problema alla caviglia: anche col Brescia giocherà Conti. Nelle prossime 5 partite, se il Milan riuscisse fare filotto rialzerebbe davvero la testa”.