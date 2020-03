Brescia, Lopez: “Massima allerta, tutti rischiamo di ammalarci”

MILANO – L’allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo, soffermandosi inevitabilmente sull’emergenza Coronavirus: “Se c’è paura? Più che paura deve esserci rispetto, ci sono già state tante vittime purtroppo. Dobbiamo sentire e ascoltare quello che ci dicono i dottori, ma soprattutto lo Stato. Dobbiamo rimanere con la massima allerta, tutti possiamo prendere il virus, nessuno è immune. Dobbiamo cercare di fare il più possibile attenzione. Non abbiamo paura, ma dobbiamo rimanere molto attenti”.

