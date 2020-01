Brescia, Bjarnason: “Contro il Milan possiamo fare bene. Credo nella salvezza”

MILANO – Birkir Bjarnason, nuovo centrocampista del Brescia (prossimo avversario del Milan), è stato presentato in conferenza stampa nel centro sportivo di Torbole: “La trattativa è andata a buon fine nel giro pochi giorni, sono molto contento di tornare in Italia e di poter giocare con il Brescia. Abbiamo giocatori bravi e una squadra che secondo me sa giocare bene. Credo che possiamo salvarci, sono fiducioso. Milan? Al momento dobbiamo pensare a noi stessi. Faremo il massimo per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Dobbiamo iniziare sin da subito, non vogliamo arrivare a fine stagione con il rischio concreto di retrocedere. Contro il Milan possiamo fare bene”.