Branchini: “Allegri? La prossima stagione tornerà ad allenare”

MILANO – Il procuratore Massimiliano Branchini, intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha parlato di uno dei suoi più illustri assistiti: Massimiliano Allegri, il cui nome è stato accostato da alcuni, nelle ultime settimane, anche alla panchina del Milan per il prossimo anno.

LE SUE PAROLE – “Presto in panchina? Non credo. Dice che sta intensificando i corsi di inglese ma non ne sono così certo. Battute a parte, serve un pochino fermarsi per rivedere le cose da un angolo diverso e credo che quest’ anno di pausa gli porti grande beneficio. La prossima stagione sarà ben felice di riprendere il suo percorso professionale. Difficile fare delle previsioni su dove andrà ad allenare. Bisogna vedere anche come vanno i club in Champions League. Parlarne ora significherebbe fare un discorso basato sul nulla”.