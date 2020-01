Brambati: “Milan, con il cambio di proprietà potrebbero tornare Allegri, Braida e Gandini”

MILANO – Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile cambio di proprietà in casa Milan: “Maldini e Boban sono ragazzi bravissimi, ex campioni incredibili, ma per fare questo lavoro non sono adatti. Non hanno mai costruito squadre importanti. Non hanno fatto né i procuratori, né una carriera da ds o dg. E questo incide molto in una squadra che sta attraversando un momento delicato. Non hanno neanche trovato l’uomo giusto in panchina. A Miami ho incontrato una persona, che mi ha detto che Ibra è stato invogliato non solo dal contratto, ma anche dal fatto che sarebbe arrivata una nuova proprietà, con Allegri, Braida e Gandini. Vedremo cosa succederà…”.