Braida: “Il Milan sarà sempre grande, la storia non si può cambiare”

MILANO – Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Milan Tv: “Il Milan è una magia, un’alchimia che si crea fra allenatore, società, dirigenti, giocatori e tifoseria. Quest’alchimia perfetta ha permesso di creare una grande squadra che resterà per sempre. Il calcio è passione, la passione muove il mondo. Io spero e mi auguro che il Milan torni ai livelli che merita. Il Milan sarà sempre grande: avrà qualche momento di flessione, ma è la storia, e la storia non si può cambiare. Storia e passato aiuteranno, tutti, a fare cose migliori per il futuro di questo club”.