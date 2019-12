Braida: “Ibra? Gli anni passano, ma lui rimane un campione”

MILANO – Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “E’ un campione, non c’è molto da dire altro. Quel che saprà fare lo vedremo, ma sulle sue doti non si discute. E’ chiaro che gli anni passano per tutti, però resta un giocatore fuori dal normale. E’ uno che fa cambiare gli equilibri della squadra. Può essere ancora importante. Il mio futuro? Al momento non c’è nulla. Mi chiamano tutti per avere informazioni, ho il telefono che squilla in continuazione, ma ad ora non c’è davvero niente di concreto”.