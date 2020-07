Braglia: “Donnarumma? Non credo che il rinnovo sia una questione di soldi”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato di Gigio Donnarumma: “Il suo rinnovo dipenderà molto da come si posizionerà il Milan in campionato. In caso di piazzamento Europa potrebbe rimanere. Inoltre molto dipenderà dal bilancio del Milan. Se il Milan non arrivasse in Europa, non credo che Gigio rimarrà e diventerebbe sacrificabile anche per le casse del Milan. Il prossimo anno c’è anche l’Europeo e per un giocatore la vetrina europea è molto importante. Non credo sia una questione di soldi per il calciatore”.

