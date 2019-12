Borini-Genoa, accordo vicinissimo

MILANO – Fabio Borini lascerà il Milan a gennaio. Il giocatore classe ’91, sebbene preferisse una destinazione inglese, non ha ricevuto offerte concrete dalla Premier League (il Crystal Palace non ha approfondito i discorsi), e resterà in Serie A. Il club rossonero è già da giorni in trattativa con il Genoa e, stando a ciò che riferisce il sito ufficiale del giornalista Alfredo Pedullà, il trasferimento è ad un passo dall’essere perfezionato. Borini e il Grifone stanno per trovare l’accordo definitivo e già nella prossima settimana potrebbe essere messo tutto nero su bianco.