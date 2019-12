Bonaventura: “La rete col Napoli è stata una liberazione”

MILANO – Giacomo Bonaventura, centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn, parlando del suo 2019: “Le persone che mi sono state vicino mi hanno detto di stare tranquillo e che dopo l’infortunio sarei tornato più forte di prima. Adesso che sono rientrato ho capito che avevano ragione. Devo ringraziare i miei genitori, mia sorella, i miei amici e la mia ragazza. Il gol contro il Napoli? Mi viene in mente il boato di San Siro. C’era tantissima gente e venivamo da un periodo in cui le cose non andavano bene. Mi sono emozionato. E’ stata una liberazione”.