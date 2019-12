Bonaventura: “Atalanta forte, è sempre emozionante tornare a Bergamo. Dobbiamo dare tutto per vincere”

MILANO – Giacomo Bonaventura, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta, sua ex squadra: “Abbiamo lavorato molto bene in settimana per preparare l’incontro, cercheremo di fare il nostro meglio per strappare la vittoria. E’ sempre una bella emozione tornare qui, ho tanti bei ricordi legati a Bergamo e sono sempre contento di tornarci. Spero di fare una bella partita e di aiutare i miei compagni. L’Atalanta è difficile da affrontare, ha qualità, entusiasmo e intensità. Dobbiamo dare tutto per provare a vincere su questo campo”.