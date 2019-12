Bombardini: “Atalanta-Milan, sfida aperta ad ogni risultato”

MILANO – Si avvicina il fischio d’inizio di Atalanta-Milan, valida per l’ultima giornata di campionato del 2019. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ne ha parlato l’ex calciatore nerazzurro Davide Bombardini: “Ultimamente il Milan ha ritrovato più spirito, recuperando morale e compattezza. E’ un Milan diverso rispetto ad inizio stagione, ma l’Atalanta resta una squadra che può far male a chiunque. Col Bologna ha creato tante occasioni ma ha avuto il demerito di non concretizzarle. I bergamaschi hanno comunque uno dei migliori attacchi della Serie A. Domenica mi aspetto una partita equilibrata e aperto a qualunque risultato”.