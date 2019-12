Boban: “Patetico scusarsi dopo una disfatta del genere”

MILANO – Ai microfoni di Milan Tv, è arrivato il duro commento di Zvonimir Boban sulla clamorosa sconfitta per 5-0 subita per mano dell’Atalanta: “Difficile dare una spiegazione visto il momento che stavamo passando. Avevamo mostrato segnali di crescita. Si erano visti dei progressi, ma oggi abbiamo sbagliato tutto. L’Atalanta è forte, forse è il peggiore avversario da incontrare in trasferta, ma aver visto questa differenza ha fatto male a tutti coloro che amano il Milan. E’ stato imbarazzante, ma non si possono buttare via due mesi di buon lavoro, nei quali sono migliorati anche i risultati oltre alle prestazioni. Dobbiamo reagire, nel calcio si soffre, ma bisogna sempre rialzarsi. Per me è patetico scusarsi dopo una disfatta così, è quasi offensivo verso i tifosi. E’ stata una giornata disastrosa, dispiace tanto ma cercheremo di rialzarci in fretta”.