Boban: “Partita imbarazzante. Sul mercato…”

MILANO – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’umiliante sconfitta al Gewiss Stadium di Bergamo: “Non ci aspettavamo questa prestazione. Oggi non abbiamo giocato. La nostra partita è stata imbarazzante. Commentarla è molto difficile. La squadra non ha reagito e non ha saputo uscire fuori dalle difficoltà. L’Atalanta è stata superiore sotto ogni aspetto. Non è questione del singolo che ti cambia la partita, oggi è un discorso della squadra in generale, che oggi non ha funzionato. Mercato? Faremo in base a quello che potremo permetterci di fare. Ultimo match perso con 5 reti nel 1998? Ero in campo, me lo ricordo. Però bisogna pensare anche a quello che di buono è stato fatto negli ultimi due mesi, provando a reagire con forza”.