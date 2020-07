Bierhoff: “Rangnick? Personalità e idee chiare, chi non lo segue è fuori”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Oliver Bierhoff, contattato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan: “Gli piace un gioco fatto di giovani, aggressivo, veloce, con molto pressing. Se può coesistere con Ibrahimovic? C’è da vedere Zlatan quanta voglia ha. Sono due personalità forti con idee chiare, è da vedere quanto possano andare d’accordo. Ibra ha qualità incredibili. Fisicamente ci sta che continui, ma un’altra cosa è la testa. Io mi resi conto che non avevo più la grinta per dare il massimo. Lui ha più talento naturale di me.Ma se arriva Rangnick è da valutare. Lui è un tipo concreto, chiaro. Se uno non segue i suoi programmi è fuori: sarà interessante vedere se due personalità così forti riusciranno a lavorare insieme”.

