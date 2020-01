Bennacer, tanta qualità ma troppe ammonizioni: col Verona non ci sarà

MILANO – Ismael Bennacer è diventato il padrone del centrocampo rossonero, dimostrando di esser stato un innesto assolutamente azzeccato dello scorso mercato estivo. Proprio per questo, c’è ancor più amarezza per l’ennesima ammonizione stagionale che ieri sera ha rimediato nella partita col Brescia (10 in 16 presenze di campionato). Un cartellino giallo che gli farà saltare per squalifica la prossima sfida, in programma domenica 2 febbraio contro il Verona, e che costringerà il Milan a giocare senza un vero e proprio regista, dato che Lucas Biglia è indisponibile per infortunio.