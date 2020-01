Bennacer: “L’esordio col Milan è stato un sogno. I tifosi sono incredibili”

MILANO – Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv: “Ho iniziato a giocare a calcio da bambino. Avevo sei-sette anni e mi divertivo con gli amici. Sognavo di diventare un calciatore professionista ma sapevo che sarebbe stato difficile. Devi essere forte mentalmente e anche fortunato per riuscirci. Custodisco gelosamente la prima maglia da titolare con il Milan, che indossato contro il Brescia nella partita d’andata. E’ stata un’emozione straordinaria, quel giorno ero felicissimo: per me era un sogno. Sto imparando tanto e posso fare ancora meglio. Lavoro molto, mi impegno sempre per fare progressi”.

SUI TIFOSI – “L’anno scorso, con l’Empoli, rimasi impressionato da San Siro quando giocammo a Milano. I tifosi rossoneri sono incredibili, mi ricordano un po’ quelli del Marsiglia: hanno tanto fervore. In ogni partita ci fanno sentire il loro supporto e per noi è importantissimo. Quando segnerò il primo gol sarà bellissimo, andrò ad esultare sotto la Curva Sud”.