Benevento, Caldirola: “Inzaghi eccezionale. Da giovane tifavo Milan, quando andai all’Inter mi misi a piangere”

MILANO – Luca Caldirola, difensore classe ’91 del Benevento, ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com, ricordando anche quando, da giovanissimo, andò a giocare nell’Inter: “A quell’età non ti rendi realmente conto di giocare per una squadra così importante. Cosa ricordo di più? I miei pianti. Ero tifoso del Milan e non volevo andare all’Inter. A 14 anni divenni capitano nelle giovanili. Ero un capitano atipico: sempre silenzioso. Fu Depaoli a farmi capire l’importanza di portare la fascia nerazzurra Arrivarono parecchie chiamate da squadre inglesi tra cui il Tottenham, la mia preferita. Mi piaceva l’idea di giocare in Inghilterra, ma mia madre non voleva che lasciassi l’Italia. Poi grazie ad Ausilio firmai il primo contratto da professionista con l’Inter”.

SU INZAGHI E IL BENEVENTO – “Il mister mi chiamò quest’estate e rimasi sorpreso. Mi spiegò che sarebbe diventato il nuovo allenatore del Benevento. In allenamento ti rendi conto del perché ha vinto tanto in carriera. Ha un’energia incredibile che ti entra dentro. E’ un martello e cura i dettagli in modo maniacale. E’ capace di scavare nell’anima di un calciatore. Non per caso siamo una squadra vera e stiamo facendo grandi cose”.