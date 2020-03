Bellinazzo: “Se il campionato non finisce, si rischia un danno vicino al miliardo”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da Radio Marte Live, Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha spiegato perché è fondamentale, dal punto di vista economico, che il campionato di calcio ricominci: “Se il campionato dovesse terminare a porte chiuse, ci saranno perdite legate agli incassi. Qualora non finisse, sorgerebbe anche il grande problema sui soldi dei diritti televisivi e degli sponsor. In questo caso si allungherebbero ombre anche sulla prossima stagione. Con le aziende in crisi, la prima cosa che verrà tagliata sono le sponsorizzazioni. Anche le emittenti televisive faranno fatica a pagare. Tra botteghino e diritti Tv, il danno potrebbe essere vicino al miliardo di euro. Questo significherebbe mettere in ginocchio almeno 3/4 delle squadre di Serie A”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...