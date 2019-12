Baresi: “Milan e Barça club straordinari”

MILANO – Questa mattina, nell’incontro ‘Legends of Style’ fra vecchie glorie di Milan e Barcellona, andato in scena al Maio Restaurant al centro di Milano, era presente anche l’ex capitano rossonero Franco Baresi, intervenuto ai microfoni di SportMediaset: “Due club straordinari, legati da tanti aspetti. Due società simili per come intendono il calcio, per la loro filosofia di gioco, per le grandi vittorie ottenute e per i campioni esibiti in campo nel corso degli anni. E’ bello essere qui con tanti ex giocatori che hanno fatto la storia, è un incontro molto piacevole”.