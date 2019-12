Atalanta-Milan, ultima gara in maglia rossonera per Ricardo Rodriguez?

MILANO – Domenica il Milan farà visita all’Atalanta per la diciottesima giornata di campionato, l’ultima del 2019. Nella formazione rossonera, con ogni probabilità, ci sarà dal primo minuto Ricardo Rodriguez, in sostituzione dello squalificato Theo Hernandez. Per lo svizzero, però, potrebbe essere l’ultima partita col Diavolo. Il ruolo di riserva gli sta stretto e le offerte sul mercato non gli mancano. Sulle sue tracce c’è soprattutto il Napoli, con Gattuso che conosce molto bene Rodriguez avendolo allenato proprio all’ombra della Madonnina. L’agente del terzino, in una recente intervista, ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione, per evitare che Rodriguez perda la convocazione per i prossimi Europei. E’ molto probabile, quindi, che dopo la sfida con l’Atalanta si accaserà altrove.