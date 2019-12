Atalanta-Milan, Pioli: “Sbagliato completamente l’approccio, prestazione grave”

MILANO – Al termine dell’umiliante sconfitta per 5-0 rimediata sul campo dell’Atalanta, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo sbagliato partita contro l’avversario peggiore. Abbiamo sbagliato completamente l’approccio. Nelle ultime settimane avevamo mostrato una mentalità diversa. Non possiamo essere quelli di oggi. Siamo entrati in campo con poca lucidità e poca determinazione, così non va bene. Se sbagli l’approccio non riesci più a recuperarle queste partite. La prestazione di oggi è gravemente insufficiente. L’inizio del secondo tempo è stato addirittura peggio del primo. Abbiamo provato a reagire ma senza lucidità, non abbiamo creato occasioni. Siamo mancati sotto tutti i punti di vista. Oggi mi sembrava che non avessimo mai lavorato insieme. Mi assuma le mie responsabilità, non ci siamo preparati come avremmo dovuto. Ibra? Mi sono già espresso al riguardo: è un campione, ti fa alzare il livello. Ma sono cose che dovete chiedere alla dirigenza “.