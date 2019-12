Atalanta-Milan, Palomino: “Vittoria fondamentale, abbiamo giocato bene”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, anche José Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, ha commentato la nettissima vittoria della Dea ai danni del Milan: “Sapevamo che era importante vincere dopo la sconfitta di Bologna. Fare risultato oggi era fondamentale per restare in alto in classifica. Abbiamo giocato bene e segnato tanto, realizzando bei gol. Siamo molto contenti. Ci aspetta una seconda parte di stagione ancora più difficile. Ora riposiamoci e prepariamoci a ripartire su questa strada”.