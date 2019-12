Atalanta-Milan, Gasperini: “Prestazione fantastica”

MILANO – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la strabiliante vittoria ottenuta sul Milan: “Chiudiamo un 2019 straordinario dove abbiamo ottenuto risultati e prestazioni di altissimo livello. Il successo di oggi è il coronamento dell’anno. Ora stacchiamo e godiamoci le vacanze. Oggi abbiamo approcciato benissimo la gara: la sconfitta di Bologna ci bruciava molto e volevamo riscattarci subito. Prestazione fantastica, ho dei giocatori eccezionali, i complimenti che mi fate girateli a loro. L’Atalanta in questo momento è in alto, ma molti ragazzi potrebbero giocare nelle big italiane. Obiettivo? Tornare in Europa”.