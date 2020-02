Arsenal, Mustafi non esclude la partenza: le sue parole

MILANO – Nei mesi scorsi il Milan aveva fatto un pensierino su Mustafi, difensore centrale tedesco in forza all’Arsenal e col contratto in scadenza. L’interesse non è mai sfociato in una vera e propria trattativa, ma a fine stagione il club rossonero potrebbe tornare alla carica. Lo stesso Mustafi, in un’intervista concessa ai microfoni del ‘Daily Mirror’, non ha escluso la possibilità di lasciare i Gunners: “Vivo sempre tutto giorno per giorno. Ora gioco per l’Arsenal e fino all’ultimo darò il massimo per la maglia che indosso. Poi io e il club decideremo: se continueremo insieme sarò felice, altrimenti andrò avanti per la mia strada“.

