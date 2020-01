MILANO – Nelle ultime ore ha preso sempre più corpo l’ipotesi della partenza di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano non è ritenuto incedibile dal Milan e su di lui hanno messo gli occhi diversi club inglesi. Stando ai rumors, l’Arsenal sarebbe pronto a farsi avanti avviando una trattativa concreta ma il tecnico dei Gunners, Mikael Arteta, ha smentito, almeno per adesso, qualsiasi interesse: “Kessié? Al momento non c’è nulla di vero“.