Antonini: “Lazio-Milan sfida apertissima, sarà spettacolare”

MILANO – Contattato dai microfoni di S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato della sfida in programma questa sera all’Olimpico: “Mi aspetto tanti gol, come quasi in tutte le partite che si stanno giocando dopo la ripresa. Ho visto molte gare spettacolari. Difficile però fare un pronostico sul risultato, sia per le tante assenze della Lazio che per la voglia di riscatto del Milan dopo il passo falso a Ferrara. E’ una sfida molto aperta”.

SUL MILAN – “Mancano giocatori di caratura internazionale, quelli abituati a vincere. Se hai in squadra profili simili, ne guadagnano tutti: Ibrahimovic è l’esempio perfetto. Merita fiducia anche Pioli, che sta lavorando bene valorizzando i giovani in rosa. Poi ho un debole per Calhanoglu, che in futuro potrebbe tranquillamente giocare davanti alla difesa. Sarebbe una trasformazione, con le dovute proporzioni, simile a quella avuta da Pirlo”.

