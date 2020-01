Anche l’Atalanta pensa a Rodriguez: le ultime

MILANO – Si è raffreddata la pista che porta a Napoli per Ricardo Rodriguez. Il club partenopeo vorrebbe prenderlo in prestito ma il Milan, dal canto suo, punta alla cessione a titolo definitivo. Mentre in Inghilterra resta vivo l’interesse del Watford, si fa largo una nuova ipotesi. Stando infatti a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, anche l’Atalanta starebbe pensando a Rodriguez per rinforzare la propria fascia sinistra. Soluzione probabilmente gradita al giocatore che, a Bergamo, avrebbe anche l’opportunità di giocare in Champions League. L’ostacolo, però, è rappresentato dall’ingaggio da circa due milioni percepito dall’esterno svizzero.