MILANO – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan non ha infiammato solo i cuori dei tifosi rossoneri, ma di tutti i fans del centravanti svedese, anche dall’altra parte dell’Oceano. La passione per Ibra è scoppiata persino in NBA, tanto che D’Angelo Russell, playmaker dei Golden State Warriors, ha scritto sul proprio profilo Twitter: “Zlatan is back“.